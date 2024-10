Aggressioni a soccorritori 118 in Sicilia, Castro “Seus parte civile” (Di martedì 22 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – La Seus in campo contro il fenomeno delle Aggressioni ai soccorritori. Come annunciato dal presidente Riccardo Castro la società che gestisce il 118 in Sicilia si sta anzitutto costituendo parte civile nei procedimenti penali contro gli autori delle violenze: “Un esempio è quello relativo all’udienza preliminare che si terrà l’11 novembre nei confronti di un uomo arrestato a Fiumefreddo di Sicilia durante un soccorso lo scorso mese di luglio – è quanto si legge in una nota -. Inoltre, la Seus garantisce assistenza legale al proprio personale aggredito e sta segnalando alle forze dell’ordine l’interruzione di pubblico servizio che deriva dalle ambulanze costrette al fermo tecnico in seguito ai danneggiamenti”. “E’ in dirittura di arrivo anche la dotazione di apposite bodycam per i soccorritori, che si affiancheranno alle telecamere già presenti nelle ambulanze. Unlimitednews.it - Aggressioni a soccorritori 118 in Sicilia, Castro “Seus parte civile” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Lain campo contro il fenomeno delleai. Come annunciato dal presidente Riccardola società che gestisce il 118 insi sta anzitutto costituendonei procedimenti penali contro gli autori delle violenze: “Un esempio è quello relativo all’udienza preliminare che si terrà l’11 novembre nei confronti di un uomo arrestato a Fiumefreddo didurante un soccorso lo scorso mese di luglio – è quanto si legge in una nota -. Inoltre, lagarantisce assistenza legale al proprio personale aggredito e sta segnalando alle forze dell’ordine l’interruzione di pubblico servizio che deriva dalle ambulanze costrette al fermo tecnico in seguito ai danneggiamenti”. “E’ in dirittura di arrivo anche la dotazione di apposite bodycam per i, che si affiancheranno alle telecamere già presenti nelle ambulanze.

