A Roma dilaga la “cocaina rosa”: allarme per i più giovani (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – La chiamano ‘cocaina rosa’ anche se con la polvere bianca ha poco a che fare. La nuova sostanza stupefacente, infatti, solitamente è una fenetilamina di laboratorio (2C-B), ma non mancano casi in cui ad altre sostanze psicoattive in polvere viene aggiunto il colorante alimentare rosa. Si ‘sniffa’ come la cocaina, ma di quest’ultima sostanza difficilmente c’è traccia. È una droga per consumatori facoltosi: un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro e per questo è diventata tristemente uno status symbol. A Roma, le ultime indagini della Polizia hanno intercettato un giro di spaccio che punta, in particolare, ad alcuni quartieri nell’area nord: Parioli, Salario-Trieste, fino a piazza Bologna. I clienti? Ultrasessantancinquenni ma anche giovani e giovanissimi, spesso minorenni. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – La chiamano ‘’ anche se con la polvere bianca ha poco a che fare. La nuova sostanza stupefacente, infatti, solitamente è una fenetilamina di laboratorio (2C-B), ma non mancano casi in cui ad altre sostanze psicoattive in polvere viene aggiunto il colorante alimentare. Si ‘sniffa’ come la, ma di quest’ultima sostanza difficilmente c’è traccia. È una droga per consumatori facoltosi: un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro e per questo è diventata tristemente uno status symbol. A, le ultime indagini della Polizia hanno intercettato un giro di spaccio che punta, in particolare, ad alcuni quartieri nell’area nord: Parioli, Salario-Trieste, fino a piazza Bologna. I clienti? Ultrasessantancinquenni ma anchessimi, spesso minorenni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto femminile - Serie A1 2024-2025 : Orizzonte dilagante all’esordio - successi per Trieste - SIS Roma e Bogliasco - Il resto del match è di pura amministrazione per le triestine. La sfida, già molto importante in chiave permanenza nel massimo campionato, tra Lazio Nuoto ed AGN Energia Bogliasco 1951 va alle ospiti liguri, che in un match dallo score molto basso, passano per 2-7 e conquistano tre punti molto importanti nella corsa al sesto posto, che significa salvezza diretta. (Oasport.it)

La deriva di Booking. Tra numeri fantasmi - call center che non rispondono. Collocati in ogni dove ( Egitto - Colombia - Romania - Albania...) per eludere le tasse. Ospiti truffatori e host non tutelati. Cosi’ dilaga la piaga del distruturismo. - Lui cosi’ apprensivo, la sua fidanzata entra in un appartamento di un certo livello, prenotato su Booking, piattaforma leader degli affitti brevi, ed é colpita da crisi di panico, attacco di allergia e va in iperventilazione. Od . Santo subito. Intanto propongo per la beatificazione Edoardo Di Pietro. (Ilgiornaleditalia.it)

LIVE Cobolli-Bergs 4-6 - 6-3 - 7-5 - 6-3 - US Open 2024 in DIRETTA : il romano si salva nel 3° e dilaga nel 4° - adesso Medvedev? - 2-4 Ace (3°). Di fronte, un altro giocatore giovane e di belle speranze, il belga Zizou Bergs. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta profonda di Cobolli, fuori giri il dritto di Bergs. 40-0 Serve&volley a segno Cobolli! 30-0 Servizio vincente! 15-0 In rete il dritto di Bergs. Sbaglia per primo Cobolli di rovescio. (Oasport.it)