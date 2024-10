Volley A1 femminile, la Savino Del Bene vince ma Paoletti va all'attacco: "Su cambio di allenatore ricostruzioni inesatte" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Savino Del Bene Scandicci non sbaglia un colpo e dimostra di aver assorbito Bene la settima turbolenta che ha trascorso. Il chiaro riferimento è al cambio di allenatore, che ha visto Stephane Antiga lasciare il posto a Marco Gaspari nonostante due vittorie per 3-0.La partita però è stata Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene vince ma Paoletti va all'attacco: "Su cambio di allenatore ricostruzioni inesatte" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) LaDelScandicci non sbaglia un colpo e dimostra di aver assorbitola settima turbolenta che ha trascorso. Il chiaro riferimento è aldi, che ha visto Stephane Antiga lasciare il posto a Marco Gaspari nonostante due vittorie per 3-0.La partita però è stata

Savino Del Bene show. Perugia si arrende - SAVINO DEL BENE 3 BARTOCCINI-MC PERUGIA 0 SAVINO DEL BENE: Magnani (L2) ne, Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 8, Kotikova ne, Ognjenovic ne, Bajema 2, Graziani ne, Nwakalor 7, Carol 4, Baijens, Antropova 27, Mingardi ne, Gennari 3. 300 spettatori, la squadra biancoblù ha stravinto contro la neopromossa Perugia. (Lanazione.it)

Cambia la guida tecnica ma non il risultato : Savino Del Bene da tre punti - Brave le ragazze che sono subentrate e che ci hanno dato una mano in un momento di difficoltà, perché nel terzo set eravamo sotto di 7 punti. , Ognjenovic n. : Gaspari M. Giovi A. All. , Bajema 2, Graziani n. , Gennari 3. , Cekulaev, Németh 16, Gardini 4, Rastelli 1, Ungureanu 4. Per la squadra umbra, positiva la prova dell’opposta ungherese Németh che chiude con 16 punti totali. (Corrieretoscano.it)

Volley A1 femminile - la Savino Del Bene Scandicci non patisce la tempesta e piega netto Perugia - La Savino Del. . . Il pronostico era chiaramente a favore, ma i motivi per essere preoccupati o comunque pensierosi c'erano tutti. Nessuno si aspettava che si arrivasse al cambio della guida tecnica dopo due vittorie piene, tra l'altro senza cedere un set, ma lo sport insegna che tutto è possibile. (Firenzetoday.it)