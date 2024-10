Vogel | Se penso al Milan penso al Toblerone

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ex centrocampista svizzero Johann, con un passato anche nel, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha ricordato i momenti in rossonero: “Il primo giorno aello c’eravamo solo io e i giardinieri. Effettuai le visite in incognito, mentre la squadra era a Istanbul per la finale di Champions. Qualche giorno dopo Berlusconi mi strinse la mano appena sceso dall’elicottero”. Lo svizzero ha poi aggiunto: “Cosa mi viene in mente seal? Il, il mio regalo allo spogliatoio. Dopo un paio di settimane portai una di quelle barrette di cioccolata a tutti. Da quel giorno divenni il miglior amico di molti, soprattutto di Vieri“.: “Sealal” SportFace.