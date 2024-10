Calciomercato.it - Vlahovic al posto di Thuram: ok il prezzo è giusto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche a stagione in corso, il mercato degli attaccanti non si ferma mai: l’intreccio che riguarda Dusane MarcusNon hanno segnato, in questo weekend calcistico, ma sono due attaccanti su cui le rispettive squadre e i rispettivi tifosi puntano tantissimo per una stagione da protagonisti. Sette gol fin qui, per un buon inizio di stagione, sia per Dusanche per Marcus. Che adesso mettono nel mirino le sfide di Champions League per riprendere il feeling con la rete e provare a trascinare Juventus e Inter. Dusane Marcus(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Nel frattempo, i rumours di mercato riguardano entrambi, in maniera se vogliamo inevitabile visto il loro valore dal punto di vista tecnico. Per la Juventus il rinnovo diè un tema caldo, come raccontato in questo periodo su Calciomercato.it.