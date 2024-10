Violenti temporali al Sud: disastri in Sicilia e Calabria, fiumi di fango invadono case e strade (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma - Il Sud Italia è ancora sotto la morsa del maltempo, con piogge torrenziali che stanno devastando la Sicilia e la Calabria, causando alluvioni e frane. Le previsioni non lasciano molto spazio all’ottimismo, mentre il Centro-Nord sembra godere di una tregua momentanea. Situazione critica tra Messina e Catanzaro, torrenti in piena invadono le strade Le regioni meridionali sono in ginocchio per il maltempo che non accenna a fermarsi. A Messina, le precipitazioni hanno superato i 200 mm, portando all'esondazione del torrente Fiumedinisi, particolarmente violenta nella zona di Nizza di Sicilia. Anche Torregrotta è tra le aree più colpite, con ben 208 mm di pioggia in poche ore. Molte strade sono chiuse a causa degli allagamenti, con enormi disagi per la circolazione. Abruzzo24ore.tv - Violenti temporali al Sud: disastri in Sicilia e Calabria, fiumi di fango invadono case e strade Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma - Il Sud Italia è ancora sotto la morsa del maltempo, con piogge torrenziali che stanno devastando lae la, causando alluvioni e frane. Le previsioni non lasciano molto spazio all’ottimismo, mentre il Centro-Nord sembra godere di una tregua momentanea. Situazione critica tra Messina e Catanzaro, torrenti in pienaleLe regioni meridionali sono in ginocchio per il maltempo che non accenna a fermarsi. A Messina, le precipitazioni hanno superato i 200 mm, portando all'esondazione del torrente Fiumedinisi, particolarmente violenta nella zona di Nizza di. Anche Torregrotta è tra le aree più colpite, con ben 208 mm di pioggia in poche ore. Moltesono chiuse a causa degli allagamenti, con enormi disagi per la circolazione.

