Vela l’Italia vince l’europeo di Optmist a squadre per il terzo anno consecutivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il team italianoper ilil campionato europeo di Optimist a. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in partnership con FxPro, Monaco Marine e Slam, la competizione ha visto 16 team provenienti da 16 Paesi sfidarsi nelle acque monegasche per quattro giorni in cui lo sport e il lavoro di squadra sono stati protagonisti. “Questo evento mette in luce valori cari al nostro club: spirito di squadra e supporto l’uno dell’altro. Il team italiano è stato un esempio perfetto, con i giovani velisti che hlavorato insieme per prendere le decisioni migliori per conquistare il titolo europeo”, afferma il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.