Uomini e Donne registrazione 21 Ottobre 2024 Barbara De Santi minaccia di lasciare il programma | caos in studio

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 21 Ottobre 2024 svelano una puntata scoppiettante del trono over che andrà in onda a novembre su Canale 5. Le dinamiche tra i protagonisti hanno visto un acceso confronto tra Barbara De Santi e il suo corteggiatore, che ha quasi portato l'ex dama a lasciare lo studio. Mentre le tensioni non mancano, c'è anche chi sta vivendo momenti più sereni, come Gemma Galgani, che prosegue la conoscenza con Fabio senza intoppi. Intanto, Alessio, ex di Claudia, sembra ancora alla ricerca di chiarezza, ma ha già fatto la sua scelta tra Prasanna e Margherita Aiello. Scopriamo di più su ciò che è successo. Uomini e Donne registrazione 21 Ottobre 2024, anticipazioni trono over: Barbara De Santi e il momento di crisi Le anticipazioni rivelano che Barbara De Santi ha vissuto momenti di tensione durante la registrazione del 21 Ottobre 2024.

