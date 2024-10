Gaeta.it - Un oscuro mistero si nasconde nel passato: la trama di “El Diario” svelata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panorama del thriller spagnolo, un nuovo film ha catturato l’attenzione degli amanti del genere. “El” si presenta come un’opera che combina elementi di suspense e horror, raccontando la storia di Olga e della figlia Vera, alle prese con un divorzio traumatizzante e uninquietante legato a untrovato in un baule. La pellicola, ora disponibile su Amazon Prime Video, cerca di esplorare le dinamiche familiari danneggiate, ma risulta carente in molti aspetti, lasciando il pubblico con più interrogativi che risposte. La vita di Olga e la sua nuova realtà Olga, protagonista del film, si trova a vivere un momento di grande cambiamento e dolore. Reduce da un burrascoso divorzio con Victor, il suo ex marito, la donna deve districarsi tra le difficoltà emotive e materiali della separazione.