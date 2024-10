Traffico Roma del 21-10-2024 ore 12:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l’appia e La Romanina coda su via del Foro Italico per lavori tra via Salaria a via della è aperto lo stadio Olimpico è tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni un incidente rallenta il Traffico sul Lungotevere dei Mellini all’altezza di via Marianna Dionigi un altro incidente in Viale Angelico la causa delle code all’altezza di viale delle Milizie nel quartiere Monteverde in corso un intervento dei vigili del fuoco in via Ludovico di Monreale per la presenza di alberi pericolanti in prossimità di via di Santa Sofia per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde. Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 12:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l’appia e Lanina coda su via del Foro Italico per lavori tra via Salaria a via della è aperto lo stadio Olimpico è tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni un incidente rallenta ilsul Lungotevere dei Mellini all’altezza di via Marianna Dionigi un altro incidente in Viale Angelico la causa delle code all’altezza di viale delle Milizie nel quartiere Monteverde in corso un intervento dei vigili del fuoco in via Ludovico di Monreale per la presenza di alberi pericolanti in prossimità di via di Santa Sofia per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 11 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 10 : 00 - Luceverde Roma me trovati dalla redazione auto in fila sul Raccordo per traffico intenso tra Bufalotta Tiburtina di seguito tra Casilina e via del Mare in carreggiata interna e tra Aurelia e puntini e proseguendo Prenestina e Nomentana su quella esterna incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per un incidente tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione raccordo anulare traffico ... (Romadailynews.it)