Tiro con l’arco, Mauro Nespoli sconfitto ai quarti nelle Finali di Coppa del Mondo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mauro Nespoli chiude la sua stagione con una sconfitta ai quarti in occasione delle Finali di Coppa del Mondo 2024 di Tiro con l’arco, ultimo atto del massimo circuito internazionale outdoor. A Tlaxcala la stella dell’arco olimpico italiano ha perso al primo turno del tabellone a eliminazione diretta, uscendo subito di scena alla sua settima apparizione della carriera alle Finals di World Cup. Ancora rimandato dunque l’appuntamento con il primo trionfo in questa kermesse, dopo il secondo posto di Mosca 2019 ed il terzo di Hermosillo 2023. Nespoli ha ceduto al padrone di casa messicano Matias Grande, non disputando un buon match e pagando dazio in quattro set con il punteggio di 6-2 (28-27, 29-24, 27-28 e 30-26 i singoli parziali). Oasport.it - Tiro con l’arco, Mauro Nespoli sconfitto ai quarti nelle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)chiude la sua stagione con una sconfitta aiin occasione delledidel2024 dicon, ultimo atto del massimo circuito internazionale outdoor. A Tlaxcala la stella delolimpico italiano ha perso al primo turno del tabellone a eliminazione diretta, uscendo subito di scena alla sua settima apparizione della carriera alle Finals di World Cup. Ancora rimandato dunque l’appuntamento con il primo trionfo in questa kermesse, dopo il secondo posto di Mosca 2019 ed il terzo di Hermosillo 2023.ha ceduto al padrone di casa messicano Matias Grande, non disputando un buon match e pagando dazio in quattro set con il punteggio di 6-2 (28-27, 29-24, 27-28 e 30-26 i singoli parziali).

