Tiro con l'arco, Finali di Coppa del Mondo negative per gli azzurri Nespoli e Roner (Di lunedì 21 ottobre 2024) Va in archivio senza acuti sul fronte italiano l'ultimo appuntamento della stagione internazionale outdoor di Tiro con l'arco, le Finali di Coppa del Mondo. A Tlaxcala sono stati proclamati i vincitori del massimo circuito globale nelle divisioni compound e arco olimpico, dopo tre tappe di regular season che avevano stabilito i qualificati per le Finals messicane. Due azzurri avevano strappato il pass per la prestigiosa kermesse di fine stagione, Elisa Roner nel compound femminile (grazie al successo di Antalya) e Mauro Nespoli nel ricurvo maschile (tramite ranking). Purtroppo entrambi non sono riusciti ad entrare bene in gara, perdendo il primo testa a testa ed uscendo subito di scena senza potersi giocare almeno il podio.

