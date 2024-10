Gaeta.it - Thai Airways annuncia 64 nuove destinazioni per l’inverno 2024-25: un’espansione ambiziosa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La compagnia aereasta ampliando il proprio network di rotte in vista della stagione invernale-25, offrendo un totale di 64nel mondo e incrementando le frequenze sui collegamenti più richiesti. Questa strategia mira a rispondere alla crescente domanda di viaggi a lungo raggio e presenta un significativo potenziamento dell'offerta verso Europa, Asia-Pacifico e diverse località in India e Cina. Aumento delle frequenze sulle rotte principaliha rivelato un programma ambizioso perche prevede l'introduzione di un doppio volo giornaliero su alcune delle sue rotte più importanti, incluse Francoforte, Londra, Sydney e Melbourne. Questa mossa si traduce in una maggiore capacità di trasporto e in convenienza per i passeggeri che desiderano viaggiare verso queste località.