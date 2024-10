Temporeale.info - Terracina / Un refettorio per la scuola dell’Infanzia, delibera finanziata con fondi PNRR

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Anche laavrà una sala. Il Comune diinfatti ha ottenuto un finanziamento con, per realizzare una salanel plesso dell’Istituto Comprensivo Montessori accanto allaprimaria Don Adriano Bragazzi di via Balla. Il Comune ha risposto all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per L'articolo/ Unper laconTemporeale Quotidiano.