Tajani, 'in Libano serve una zona cuscinetto con più Unifil' (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Netanyahu e Katz "ho detto la nostra soluzione per il Libano e ho trovato orecchie attente: rafforzare l'esercito libanese che viene già addestrato dal contingente italiano nel porto di Beirut, l'elezione del presidente della Repubblica libanese e la creazione di un cuscinetto Unifil con più uomini e maggior potere e regole di ingaggio diverse tra la frontiera e il fiume, e più a nord truppe dell'esercito regolare libanese e più in là Hezbollah". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Gerusalemme. Quotidiano.net - Tajani, 'in Libano serve una zona cuscinetto con più Unifil' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Netanyahu e Katz "ho detto la nostra soluzione per ile ho trovato orecchie attente: rafforzare l'esercito libanese che viene già addestrato dal contingente italiano nel porto di Beirut, l'elezione del presidente della Repubblica libanese e la creazione di uncon più uomini e maggior potere e regole di ingaggio diverse tra la frontiera e il fiume, e più a nord truppe dell'esercito regolare libanese e più in là Hezbollah". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioa Gerusalemme.

