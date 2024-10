Su Bruce Willis: “C’è grande bellezza e dolcezza nell’incontrarlo, nonostante la malattia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Demi Moore condivide un aggiornamento sulla salute di Bruce Willis durante la battaglia contro la demenza Bruce Willis, noto per i suoi ruoli iconici, sta attualmente affrontando le sfide della demenza frontotemporale, che ha portato all’afasia e ha influenzato la sua capacità di comunicare. Mentre Willis è rimasto lontano dagli occhi del pubblico, gli aggiornamenti sulla sua salute provengono dai suoi cari. Più di recente, la sua ex moglie Demi Moore, che è stata sposata con Willis dal 1987 al 2000, ha fornito informazioni sulle sue condizioni. Le sentite parole di Demi Moore all’Hamptons International Film Festival Parlando all’Hamptons International Film Festival 2024, dove è stata onorata con il Lifetime Achievement Award, Moore ha brevemente accennato alla salute di Bruce. Ha condiviso, “Sai, la malattia è quello che è. E penso che tu debba accettarla. Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Demi Moore condivide un aggiornamento sulla salute didurante la battaglia contro la demenza, noto per i suoi ruoli iconici, sta attualmente affrontando le sfide della demenza frontotemporale, che ha portato all’afasia e ha influenzato la sua capacità di comunicare. Mentreè rimasto lontano dagli occhi del pubblico, gli aggiornamenti sulla sua salute provengono dai suoi cari. Più di recente, la sua ex moglie Demi Moore, che è stata sposata condal 1987 al 2000, ha fornito informazioni sulle sue condizioni. Le sentite parole di Demi Moore all’Hamptons International Film Festival Parlando all’Hamptons International Film Festival 2024, dove è stata onorata con il Lifetime Achievement Award, Moore ha brevemente accennato alla salute di. Ha condiviso, “Sai, laè quello che è. E penso che tu debba accettarla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Demi Moore a proposito di Bruce Willis : «C'è grande bellezza e dolcezza nell'incontrarlo - nonostante la malattia» - L'attrice, ricevendo il premio alla carriera all'Hamptons International Film Festival, ha dato aggiornamenti sullo stato di salute dell'ex marito: «La malattia è quel che è. Dev'essere accettata. Inutile rimanere attaccati a come era prima». (Vanityfair.it)

Mister Movie | Come Bruce Willis ha previsto il progetto Blair Witch sei anni prima della sua uscita - L’attore, oltre ad essere un’icona del cinema d’azione, si è rivelato anche un visionario, anticipando una tendenza che ha segnato profondamente la storia del cinema horror. L’attore aveva previsto che, in pochi anni, sarebbe nato un nuovo genere di film horror, girato con videocamere amatoriali e caratterizzato da un’atmosfera cruda e realistica. (Mistermovie.it)

Vendetta : dal cast al finale - tutte le curiosità sul film con Bruce Willis - Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV È possibile fruire di Vendetta grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo. Thomas Jane e Mike Tyson in Vendetta © 2021 Vendetta Productions Inc. (Cinefilos.it)