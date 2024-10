Schlein, necessaria legge nazionale per consumo del suolo (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E' chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una Regione come questa una legge per il consumo di suolo. Una legge che noi vorremmo anche a livello nazionale". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, a proposito delle alluvioni in Emilia Romagna. Quotidiano.net - Schlein, necessaria legge nazionale per consumo del suolo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "E' chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una Regione come questa unaper ildi. Unache noi vorremmo anche a livello". Lo ha detto Elly, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, a proposito delle alluvioni in Emilia Romagna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali - Orlando : "Destra come Carcarlo Pravettoni - con me una legge sul consumo di suolo nei primi 100 giorni" - "Credo che il nome della destra ligure sia un personaggio che si chiamava Carcarlo Pravettoni che aveva come simbolo 'Asfalto che ride'". Lo ha detto questa mattina il candidato presidente di Regione Liguria Andrea Orlando alla presentazione dei candidati di Alleanza Verdi e Sinistra alle... (Genovatoday.it)

Gelati confezionati : le 5 cose che Altroconsumo ha scoperto leggendo le etichette - 8 agosto 2024 – Che cosa c'è di meglio di un buon gelato per accompagnare una calda giornata estiva? Che sia di gelateria (in cono o coppetta) o confezionato, il gelato può essere una sostanziosa merenda, ma anche (occasionalmente) un sostituto del pranzo. La scelta è ampia e si declina in base ai gusti, alle […]. (Sbircialanotizia.it)

Gelati confezionati : le 5 cose che Altroconsumo ha scoperto leggendo le etichette - . 4) Gelati al biscotto: tra questi c'è il gelato più calorico del test Nel comparatore ci sono 24 gelati “biscotto” confezionati. In alcuni gelati troviamo additivi coloranti; spesso si tratta di coloranti estratti da sostanze naturali (es. Nella loro semplicità sembrano tutti uguali, ma non è così. (Liberoquotidiano.it)