San Giorgio, montagna di rifiuti permanente davanti la scuola: "Situazione irrisolta da mesi" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una micro discarica di rifiuti a cielo aperto è stata segnalata nelle vicinanze di un istituto scolastico lungo lo stradale San Giorgio, a Catania. Il cumulo di sacchi della spazzatura, prevalentemente contenenti rifiuti domestici, è abbandonato lungo la strada, in una zona frequentata

Questione rifiuti - ‘San Giorgio Protagonista’ interroga la maggioranza - , da parte soprattutto dell’oggi Sindaco Ricci, fossero dovute ad un mero e strumentale attacco alla allora maggioranza Ciampi o alla convinzione vera che quell’affidamento non fosse più opportuno dopo l’intervento della DDA di Napoli. Tempo di lettura: 3 minuti Il mancato rispetto del capitolato d’appalto, le carenze del servizio erogato e, soprattutto, l’opportunità di continuare ... (Anteprima24.it)

Rifiuti - Ecologia Oggi ha presentato il nuovo piano di servizi a Palazzo San Giorgio - La società di gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti per il Comune di Reggio Calabria, Ecologia Oggi, ha presentato il nuovo piano dei servizi all'amministrazione comunale. La riunione operativa, tenutasi a Palazzo San Giorgio, ha visto confrontarsi con i vertici della... (Reggiotoday.it)

Degrado in strada San Giorgio Martire : carcassa di auto abbandonata fra rifiuti e sporcizia - Alcuni mesi fa la via era stata oggetto di bonifica degli operatori Amiu, impegnati per 3 giorni nell'intervento di pulizia. La situazione, però, in strada San Giorgio Martire non sembra essere cambiata: nella via alla periferia di Bari continua l'incivile pratica dell'abbandono dei rifiuti. Il... (Baritoday.it)