Ilrestodelcarlino.it - "Ricostruire gli argini e scaricare l’acqua"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È attivo da venerdì pomeriggio il Centro di coordinamento dei soccorsi presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa per gestire gli effetti che il maltempo di questi giorni ha provocato sulla provincia reggiana, al quale a partire da ieri partecipano anche funzionari inviati appositamente dal Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ccs è stato inoltre affiancato, da ieri mattina, dal presidio costante della Sopi (Sala operativa provinciale integrata), in continuo contatto con tutti i centri operativi comunali attivati nelle scorse ore. Ieri pomeriggio è stata definita la strategia per gestire nell’immediato le criticità idrauliche che hanno colpito principalmente la Bassa.