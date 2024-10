Quarta giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Trento approfitta della sosta forzata di Bologna, costretta a rinviare il match con Tortona, per prendersi la vetta solitaria della classifica dopo la Quarta giornata Basket Serie A 2024/2025, grazie al successo su Treviso per 83-78. Terza vittoria consecutiva per Milano che sbanca Scafati(78-83), mentre arriva il primo ko per Trieste, che viene sconfitta in casa da Reggio Emilia(97-85). Brescia regola Sassari(94-87), e Venezia assapora la prima gioia stagionale imponendosi su Pistoia(77-64). Nei due anticipi del sabato, colpi esterni di Cremona a Napoli(81-87) e Trapani a Varese(100-109). Quarta giornata Basket Serie A 2024/2025: I RISULTATI NAPOLI-CREMONA 81-87 VARESE-TRAPANI 100-109 BRESCIA-SASSARI 94-87 SCAFATI-MILANO 78-83 PISTOIA-VENEZIA 64-77 TREVISO-TRENTO 76-83 TRIESTE-REGGIANA 85-97 BOLOGNA-DERTHONA rinviata LA CLASSIFICA TRENTO pt. Sport.periodicodaily.com - Quarta giornata Basket Serie A 2024/2025: il punto Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Trento approfitta della sosta forzata di Bologna, costretta a rinviare il match con Tortona, per prendersi la vetta solitaria della classifica dopo la, grazie al successo su Treviso per 83-78. Terza vittoria consecutiva per Milano che sbanca Scafati(78-83), mentre arriva il primo ko per Trieste, che viene sconfitta in casa da Reggio Emilia(97-85). Brescia regola Sassari(94-87), e Venezia assapora la prima gioia stagionale imponendosi su Pistoia(77-64). Nei due anticipi del sabato, colpi esterni di Cremona a Napoli(81-87) e Trapani a Varese(100-109).: I RISULTATI NAPOLI-CREMONA 81-87 VARESE-TRAPANI 100-109 BRESCIA-SASSARI 94-87 SCAFATI-MILANO 78-83 PISTOIA-VENEZIA 64-77 TREVISO-TRENTO 76-83 TRIESTE-REGGIANA 85-97 BOLOGNA-DERTHONA rinviata LA CLASSIFICA TRENTO pt.

