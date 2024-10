Prodotti in vendita online ma è una truffa: il giudice lo assolve (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di Castel Campagnano, M.G., è stato assolto dal giudice Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'accusa di truffa. Secondo l'accusa, avrebbe pubblicato annunci sul portale Subito.it per la vendita di Prodotti senza recapitare poi la merce agli acquirenti. Vittima del Casertanews.it - Prodotti in vendita online ma è una truffa: il giudice lo assolve Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di Castel Campagnano, M.G., è stato assolto dalFerraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall'accusa di. Secondo l'accusa, avrebbe pubblicato annunci sul portale Subito.it per ladisenza recapitare poi la merce agli acquirenti. Vittima del

