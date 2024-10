Liberoquotidiano.it - Pmi: Fenimprese, unire le forze per affrontare side del futuro

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ott. (Labitalia) - Imprenditori, associazioni e rappresentanti di vari 'mondi' riuniti per discutere le sfide e le opportunità che il tessuto imprenditoriale italiano sta affrontando. Questo e tanto altro è stata l'assemblea nazionale di, tenutasi a Bologna, con l'attrice Martina Stella come madrina. L'assemblea si è svolta in un clima di attesa e dinamismo, con l'obiettivo di tracciare strategie per guidare le imprese verso unpiù prospero e innovativo. A dare il benvenuto dopo gli onori di casa del prente di Bologna Gianfranco Cavarretta ai partecipanti è stato il coordinatore nazionale Simone Razionale, che ha aperto i lavori sottolineando l'importanza dileperle sfide economiche attuali.