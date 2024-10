Partita calcio femminile Italia-Malta il 25 ottobre, biglietti gratuiti per le scuole del Lazio (Di lunedì 21 ottobre 2024) In occasione della gara amichevole tra le Nazionali Femminili di Italia-Malta in programma venerdì 25 ottobre alle ore 18.15 presso lo Stadio “Tre Fontane” di Roma (Via delle Tre Fontane), la FIGC offre a tutte le Istituzioni Scolastiche del Lazio l’opportunità di “Vivere Azzurro” riservando biglietti di ingresso gratuiti (fino ad esaurimento), per gli istituti scolastici che ne faranno richiesta. L'articolo Partita calcio femminile Italia-Malta il 25 ottobre, biglietti gratuiti per le scuole del Lazio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In occasione della gara amichevole tra le Nazionali Femminili diin programma venerdì 25alle ore 18.15 presso lo Stadio “Tre Fontane” di Roma (Via delle Tre Fontane), la FIGC offre a tutte le Istituzioni Scolastiche dell’opportunità di “Vivere Azzurro” riservandodi ingresso(fino ad esaurimento), per gli istituti scolastici che ne faranno richiesta. L'articoloil 25per ledel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio femminile - le convocate dell’Italia nelle amichevoli contro Malta e Spagna : Durante e Goldoni nell’elenco - . Le principali novità sono rappresentate dal ritorno in azzurro di Francesca Durante e di Eleonora Goldoni: per il portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione con il tecnico attuale, mentre la centrocampista della Lazio è stata richiamata dopo sei anni di assenza. Venerdì 25 ottobre (ore 18. (Oasport.it)

Giornata nazionale dell'Ordine di Malta : screening e test gratuiti in Corso Italia - Come ormai da tradizione, il secondo sabato di ottobre torna la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta. Il 12 ottobre, in 35 piazze in tutta Italia, membri e volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto... (Pisatoday.it)

Jacopo Maltauro tra i 60 under 30 più influenti d'Italia - Il consigliere comunale Jacopo Maltauro premiato a Roma tra i 60 under 30 più influenti del paese. Venerdì 27 settembre il Capogruppo della Lega della città di Vicenza è sceso a Roma per partecipare come premiato all’evento “I 60 under 30 che stanno cambiando il paese” organizzato da Roma... (Vicenzatoday.it)