Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello "smascherato" al processo: "Ha ucciso con rabbia fredda, nessun senso di colpa"

Giovanni Cacciapuoti, avvocato della famiglia Tramontano: "Alessandro Impagnatiello era capace di intendere e di volere, è sempre stato lucido, ha connotazioni caratteriali ma non sono tali da avere una influenza nell'ambito di un procedimento penale" In data odierna, lunedì 21 ottobre, è ini

Caso Tramontano - Impagnatiello non ha vizi di mente : “Era capace di intendere e di volere” - . ulia Tramontano è stata uccisa con 37 coltellate dal suo compagno, che non presenterebbe secondo gli esperti "scivolamenti psicotici o scissioni" e che quindi era in grado di comprendere ciò che il suo gesto comportava L'articolo Caso Tramontano, Impagnatiello non ha vizi di mente: “Era capace di. (Ildifforme.it)

Omicidio Giulia Tramontano : la perizia psichiatrica di Impagnatiello rivela mancanza di rimorso - Le risposte fornite da Impagnatiello, unite alla perizia psichiatrica, pongono seria attenzione su come il perpetratore valorizzi l’umanità della vittima e la gravità di un omicidio. L’analisi psichiatrica di Alessandro Impagnatiello Nel processo che sta avvenendo presso la Corte di Assise di Milano, gli esperti hanno presentato i risultati di una perizia psichiatrica che evidenzia la capacità ... (Gaeta.it)

Omicidio Tramontano - Impagnatiello "smascherato" dagli psichiatri : "Rabbia fredda" - Lo hanno detto nell'aula della Corte d'Assise di Milano gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l'udienza che si sta celebrando per discutere la perizia psichiatrica che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell'ex barman 31enne la sera del 27 maggio 2023, quando ha assassinato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate ... (Iltempo.it)