Oggi a Rozzano i funerali di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie: in centinaia per l'ultimo saluto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si celebrano Oggi alla chiesa evangelica Veritas di Rozzano (Milano) le esequie di Manuel Mastrapasqua, 31enne ucciso con una coltellata dal 19enne Daniel Rezza nella notte di venerdì 11 ottobre per derubarlo di un paio di cuffie da 15 euro.

Omicidio Manuel Mastrapasqua a Rozzano - oggi l’interrogatorio del 19enne Daniele Rezza - Il 19enne, difeso dall'avvocato Maurizio Ferrari, è stato fermato dalla Polfer due giorni fa alla Stazione ferroviaria di Alessandria dopo essere stato notato mentre vagava senza una meta. Il gip Domenico Santoro deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per omicidio e rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. (Tg24.sky.it)

La rabbia e il dolore di Rozzano : "Da oggi Manuel è figlio di tutti noi" - Erano tutti per strada o affacciati alle finestre per ricordare il ragazzo ammazzato senza motivo. La fiaccolata poi ha ripreso la marcia e ha seguito il percorso che Manue ogni giorno faceva per andare a lavorare al mattino e per tornare a casa la sera. E infine c’è chi rivolge un appello anche alla premier Giorgia Meloni: "Hanno fatto miracoli a Scampia - dice uno dei ragazzi di Area 51 - ... (Ilgiorno.it)