Nuovo kiwi giallo Top Gold di Matera: un progetto innovativo per il mercato ortofrutticolo italiano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La partnership tra Nicofruit® e Brand-Cross sta dando vita a un’importante innovazione nel settore ortofrutticolo italiano, con l’introduzione del kiwi giallo Top Gold della Basilicata. Questo progetto non solo mira a diversificare l’offerta di prodotti locali, ma punta a rafforzare anche il marchio Kiwy Matera®, creando un’identità distinta che possa attrarre i consumatori in cerca di qualità e freschezza. Un’alleanza strategica tra produttori e comunicatori Nicofruit®, parte dell’organizzazione di produttori Frutthera Growers, è stata fondata nel 1993 da una famiglia di agricoltori in Basilicata e conta oggi 30 produttori locali. L’azienda, con il suo impegno nella coltivazione di frutta da alta qualità, ha avviato una fruttuosa collaborazione con Brand-Cross, agenzia di comunicazione che si occupa della strategia di branding per i prodotti Nicofruit®. Gaeta.it - Nuovo kiwi giallo Top Gold di Matera: un progetto innovativo per il mercato ortofrutticolo italiano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La partnership tra Nicofruit® e Brand-Cross sta dando vita a un’importante innovazione nel settore, con l’introduzione delTopdella Basilicata. Questonon solo mira a diversificare l’offerta di prodotti locali, ma punta a rafforzare anche il marchio Kiwy®, creando un’identità distinta che possa attrarre i consumatori in cerca di qualità e freschezza. Un’alleanza strategica tra produttori e comunicatori Nicofruit®, parte dell’organizzazione di produttori Frutthera Growers, è stata fondata nel 1993 da una famiglia di agricoltori in Basilicata e conta oggi 30 produttori locali. L’azienda, con il suo impegno nella coltivazione di frutta da alta qualità, ha avviato una fruttuosa collaborazione con Brand-Cross, agenzia di comunicazione che si occupa della strategia di branding per i prodotti Nicofruit®.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nascita del consorzio Kikokà : un progetto ambizioso per il kiwi giallo in Europa e oltre - Fabio Zanesco, recentemente designato CEO del consorzio, ha osservato che il progetto Kikokà non solo offre l’opportunità di una stagione di produzione europea più lunga per i kiwi gialli, ma favorisce anche un significativo incremento della disponibilità del prodotto sugli scaffali dei negozi. L’approccio sostenibile e pianificato del consorzio si centrerà su due varietà principali di polpa ... (Gaeta.it)

I benefici del kiwi giallo : ricco di vitamina C e fibre - Ricco di vitamina C e fibre morbide, dal gusto dolce ma dal basso indice glicemico, ha molti benefici per la salute,si tratta di un frutto ancora troppo poco consumato in Italia. (Ilgiornale.it)