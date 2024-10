Sbircialanotizia.it - Nucleare, Pichetto Fratin: “Le centrali del futuro sono piccoli reattori”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Un paese come l'Italia che vede un'esplosione dei consumi di energia, deve percorrere tutte le strade per la produzione dell'energia, rispettando l'emissione zero al 2050.le parole di Gilberto, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ospite oggi a Venezia al Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen, il convegno internazionale organizzato