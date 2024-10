News.robadadonne.it - “Non voglio essere la più carina della stanza”: Pamela Anderson senza trucco al Academy Museum

Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), che ormai da diversi mesi ha scelto il look naturale, usando menoo evitandolo del tutto, ha presenziato al gala dell’di sabato 19 ottobre sfoggiando un look naturale e ha risposto in modo categorico agli hater, che la stanno attaccando per la sua scelta. Quello di sabato 19 ottobre è stato il quarto gala annuale dell’, che si è svolto per onorare Paul Mescal, Quentin Tarantino e Rita Moreno e per raccogliere fondi per il museo e l’organizzazione di mostre.ha scelto per l’occasione un looke ha optato per una coda di cavallo bassa, scegliendo un vestito nero dalla scollatura dritta. La sua scelta di un look naturale ha attirato le critiche degli haters, che l’hanno definita “scialba” e “vecchia”.