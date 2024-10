Morì in servizio, al cimitero di Staglieno la cerimonia in ricordo di Giuseppe Micale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Commozione lunedì mattina, 21 ottobre, al cimitero monumentale di Staglieno per la cerimonia in ricordo di Giuseppe Micale, agente della Polizia di Stato motociclista presso la sottosezione della Polizia Stradale di Sanremo.L’agente Micale Morì il 21 Ottobre 2000 in un incidente stradale Genovatoday.it - Morì in servizio, al cimitero di Staglieno la cerimonia in ricordo di Giuseppe Micale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Commozione lunedì mattina, 21 ottobre, almonumentale diper laindi, agente della Polizia di Stato motociclista presso la sottosezione della Polizia Stradale di Sanremo.L’agenteil 21 Ottobre 2000 in un incidente stradale

