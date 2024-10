Migranti: Renzi, 'La Russa? Una barzelletta, migranti leggono sua intervista?' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "La Russa ha detto, così capiranno di non venire. Immagini un bengalese che legge l'intervista di La Russa. O un congolese, tra carestie e guerra, che dice: volevo andare in Italia ma siccome ho letto l'intervista di La RussaE' una barzelletta". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, parlando della questione migranti. Liberoquotidiano.it - Migranti: Renzi, 'La Russa? Una barzelletta, migranti leggono sua intervista?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Laha detto, così capiranno di non venire. Immagini un bengalese che legge l'di La. O un congolese, tra carestie e guerra, che dice: volevo andare in Italia ma siccome ho letto l'di LaE' una". Lo ha detto Matteoa Tagadà, parlando della questione

Migranti - Schlein : “Grave La Russa sulla separazione dei poteri - no collaborazione” - ”Non c’è un modo di aggirare norme e sentenze dell’Ue, l’unico modo sarebbe uscire dall’Ue. Schlein: “Meloni chiusa nel Palazzo, non ascolta nessuno” “Questa polemica” sulla decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania “è basata sul nulla. Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. (Lapresse.it)

Migranti - Schlein : “Grave La Russa su separazione poteri - no collaborazione” - Uno che nella vita aveva fatto il magistrato dovrebbe sapere che in Costituzione c’è un principio, quello della separazione dei poteri che è messo proprio a garanzia dei cittadini e dei loro diritti democratici. Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. (Lapresse.it)

Migranti - La Russa : “Offrire nuove opportunità per valorizzare competenze” - (Adnkronos) – Il progetto di formazione e inserimento nel lavoro nell'ambito della sanità di Generali e The Human Safety Net… L'articolo Migranti, La Russa: “Offrire nuove opportunità per valorizzare competenze” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)