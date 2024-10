Tvplay.it - MICHELE CRISCITIELLO: “IL NAPOLI PUO’ VINCERE LO SCUDETTO, IL MILAN NO. GLI ARBITRI DI SERIE A SONO INCAPACI”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il direttore di Sportitalia,, è intervenuto in diretta su TvPlay “DYBALA E’ CONDIZIONATO DAI TANTI INFORTUNI” – “Dybala non è impresentabile, ma è condizionato da lunghi infortuni. Spesso non riesce a dare quello che dovrebbe dare. La sua incostanza lo rende inutile al progetto Roma. Questo è il motivo per cui la Juventus se n’è liberata. Secondo me Dybala doveva fare qualcosa in più. La Roma non ha un problema Dybala, ma ha un problema squadra, un problema Soulé. C’erano troppe aspettative su questo ragazzo”. “LA ROMA STA RENDENDO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE, LA LAZIO PERFORMA BENE” – “La Roma non arriva tra le prime quattro, è nettamente al di sotto delle aspettative. Gestione De Rossi imbarazzante, non è da Roma e da squadra importante. La Lazio performa bene nonostante sembrasse ridimensionata”.