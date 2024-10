Mediaset ha acquistato una nuova serie turca Aldatmak (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mediaset ha acquistato una nuova serie turca Aldatmak prossimamente su canale 5. La serie turca è composta da due stagioni per un totale di 71 episodi, andata in onda sul canale turco ATV dal 2022 al 2024. Dovrebbe sostituire la serie popolare endless love. Appena ci saranno altri aggiornamenti lo comunicheremo sul nostro canale telegram. Trama Mediaset ha acquistato una nuova serie turca Aldatmak Güzide Yenersoy è una rispettabile giudice del tribunale familiare che vive a Istanbul. Con un matrimonio di 30 anni e due figli, Güzide sembra avere quella che potrebbe essere descritta come la famiglia perfetta. Suo marito, Tar?k, è un avvocato esperto e di successo che gestisce il proprio studio legale. Suo figlio, Ozan, è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum, studia medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre. Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)haunaprossimamente su canale 5. Laè composta da due stagioni per un totale di 71 episodi, andata in onda sul canale turco ATV dal 2022 al 2024. Dovrebbe sostituire lapopolare endless love. Appena ci saranno altri aggiornamenti lo comunicheremo sul nostro canale telegram. TramahaunaGüzide Yenersoy è una rispettabile giudice del tribunale familiare che vive a Istanbul. Con un matrimonio di 30 anni e due figli, Güzide sembra avere quella che potrebbe essere descritta come la famiglia perfetta. Suo marito, Tar?k, è un avvocato esperto e di successo che gestisce il proprio studio legale. Suo figlio, Ozan, è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum, studia medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

serie turca kalpazan - Mentre i due fratelli sfidano la legge, l’unica persona in grado di fermarli è l’agente di polizia Ay?e (Deniz Baysal). Quello che sembra un gesto innocente si trasforma in una discesa irreversibile, portando Adem sull’orlo di perdere il lavoro, sua moglie Canan (interpretata da ?ükran Oval?) e persino suo figlio. (Serietvinpillole.it)