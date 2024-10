Marta Ugolini l’assessora che toglie la parrucca in pubblico dopo il tumore | Prendetemi come esempio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «L’importante non è aver tolto lain, ma il messaggio».al comune di Verona, 59 anni, l’ha gettata via in conferenza stampa mostrando i capelli ricresciutila chemioterapia.ha ricevuto una diagnosi dial seno un anno fa, scoperto grazie alla prevenzione. E adesso alle altre donne dice «non abbiate paura di perdere i capelli, di affrontare terapie dure, perché le risposte ci sono. Non abbiate paura e se volete: io sono qui, non ho rinunciato alla mia vita, non mi sono chiusa in casa,qualcuno mi aveva suggerito», dice oggi al Corriere della Sera. La prevenzione La parte più importante però è la prevenzione: «Io non avevo sintomi, mi sono fatta controllare per caso, un anno fa, e guardi com’è finita Sono grata alla vita permi è andata finora.