Maltempo Bologna le richieste d’aiuto ai carabinieri | Vi prego non lasciatemi qua

Il fine settimana di Maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione e vittime, con il tragico bilancio della morte di Simone Farinelli, un ragazzo di 20 anni travolto dalla piena del fiume Zena a Pianoro. La regione ha subito pesanti danni, con numerose richieste di soccorso che hanno affollato il Comando Provinciale di Bologna. I carabinieri e le squadre di soccorso sono intervenuti prontamente, salvando persone che si sono ritrovate in situazioni critiche. Alcuni cittadini hanno visto le loro case allagate, mentre altri hanno ricevuto soccorsi dall'alto grazie all'elicottero. Diverse persone si sono trovate in situazioni di pericolo estremo, come nel caso di automobilisti intrappolati nelle loro auto mentre l'acqua saliva.

