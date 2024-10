Lula piccola emorragia cerebrale dopo una caduta in bagno

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente del Brasile Luiz Inácioda Silva ha riportato unanella parte posteriore della testa,unain undel Palácio da Alvorada, a Brasilia. Lo ha precisato il cardiologo Roberto Kalil commentando la decisione di annullare il viaggio del capo dello Stato al vertice dei Brics, in programma da domani al 24 ottobre in Russia. Il medico ha anche sottolineato che, indipendentemente dall’età, chiunque avesse subito unasimile riceverebbe le stesse cure e si vedrebbe annullare una partenza per l’estero., 78 anni, ha ricevuto almeno cinque punti di sutura per la ferita riportata. Le condizioni del presidente sono stabili e potrà svolgere altre sue attività, ma resterà in osservazione nei prossimi giorni. Come spiega il suo ufficio, parteciperà all’evento in videoconferenza.