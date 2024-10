LIVE Arnaldi-Goffin 4-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match complicato, il belga serve per il set (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Game Arnaldi che chiama Goffin a rete e lo argina col tocco di rovescio, rischioso ma efficace. AD-40 Acee Arnaldi, al momento giusto! 40-40 Goffin guadagna il centro del campo e conduce all’errore Arnaldi che spedisce in rete il dirtto. 40-30 Punto Goffin, diritto aiutato dal nastro. 40-15 Out la palla tagliata tentata in difesa da Arnaldi. 40-0 Altra risposta larga del numero 54 del mondo. 30-0 Out la risposta di Goffin. 15-0 Taglia bene in avanti Arnaldi e gioca un ottimo dritto ad incrociare. 3-5 Game Goffin che salva a rete la palla del contro break e consolida il vantaggio. AD-40 Primo Ace esterno per il belga. 40-40 Deciso nel dritto Goffin che supera Arnaldi. 30-40 Errore di Goffin che cerca il dritto lungo linea ma non lo trova. 30-30 Servizio e dritto del belga. Nulla può Arnaldi. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 4-5 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match complicato, il belga serve per il set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Gameche chiamaa rete e lo argina col tocco di rovescio, rischioso ma efficace. AD-40 Acee, al momento giusto! 40-40guadagna il centro del campo e conduce all’erroreche spedisce in rete il dirtto. 40-30 Punto, diritto aiutato dal nastro. 40-15 Out la palla tagliata tentata in difesa da. 40-0 Altra risposta larga del numero 54 del mondo. 30-0 Out la risposta di. 15-0 Taglia bene in avantie gioca un ottimo dritto ad incrociare. 3-5 Gameche salva a rete la palla del contro break e consolida il vantaggio. AD-40 Primo Ace esterno per il. 40-40 Deciso nel drittoche supera. 30-40 Errore diche cerca il dritto lungo linea ma non lo trova. 30-30 Servizio e dritto del. Nulla può

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Arnaldi-Goffin 4-5 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. PRIMO SET – Allarme! Da 40-0 a 40-40 con due brutti errori di Arnaldi. 3-3, tutto rimesso in piedi. PRIMO SET – Si parte con Arnaldi al servizio. PRIMO SET – Bel pallonetto del sanremese, 15-40 e due chance di controbreak! PRIMO SET – A zero Arnaldi prova a ricostruire questo set. (Sportface.it)

LIVE Arnaldi-Goffin 3-4 ATP Basilea 2024 in DIRETTA : match complicato - il belga torna avanti. - 15-30 Botta forte di dritto che termina in rete. Il classe 2001 cerca il pass per gli ottavi, L’appuntamento di giornata sarà il terzo match a partire dalle ore 12. Avversario di giornata lo spagnolo Roberto Carballes Baena: numero 54 del circuito ATP ma pur sempre avversario tignoso. Contro break servito. (Oasport.it)

LIVE – Arnaldi-Goffin 3-5 - primo turno Atp Basilea 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – BREAK GOFFIN! Torna subito sotto Arnaldi! Non ottimale la gestione dei servizi di questo game e il belga ne approfitta. PRIMO SET – Gran lungolinea di rovescio di Goffin ed è 1-3 con la rimonta da zero trenta. 3-3, tutto rimesso in piedi. 1-0. Sportface. 2-3, ma c’è da recuperare il break. (Sportface.it)