Lega del Filo d'Oro: 60 anni a fianco di chi non vede e non sente (Di lunedì 21 ottobre 2024) OSIMO – Le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, oltre un milione e 400mila in Europa (lo 0,3% della popolazione residente, il 2,5% per gli anziani) e oltre 360mila in Italia (lo 0,7% della popolazione) 2, rappresentano una fascia non trascurabile di popolazione, spesso Anconatoday.it - Lega del Filo d'Oro: 60 anni a fianco di chi non vede e non sente Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) OSIMO – Le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, oltre un milione e 400mila in Europa (lo 0,3% della popolazione residente, il 2,5% per gli anziani) e oltre 360mila in Italia (lo 0,7% della popolazione) 2, rappresentano una fascia non trascurabile di popolazione, spesso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dietro le mazzette Sogei - il filo che collega Tim : lo scandalo corruzione si allarga - it foto Ansa La rete di corruzione è vasta. Al centro dello scandalo ci sarebbero gare d’appalto e forniture di tecnologie strategiche per il futuro digitale del Paese, settori delicati dove gli interessi economici in gioco sono elevati. Da mesi, i pm stavano già investigando su un secondo fronte, scoprendo un sistema di corruzione che coinvolgeva anche Tim. (Cityrumors.it)

Filomena Gallo : “140 azioni legali in un anno. Servono riforme per una democrazia che rispetti le libertà” - L'articolo Filomena Gallo: “140 azioni legali in un anno. L’Associazione Luca Coscioni, con oltre 140 azioni legali avviate nell’ultimo anno, ha ottenuto importanti risultati giuridici in Italia e punta a definire gli obiettivi politici per il 2025, spiega l’avvocata e segretaria dell’associazione Filomena Gallo. (Ilfattoquotidiano.it)

Lega del Filo d'oro : si è concluso con successo a Lesmo il corso formativo "La comunicazione socio-aptica” - R. . G. n. . . 593 del 10 luglio 2023 e realizzato con. La Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS – Ente Filantropico, nell'ambito della nuova edizione del progetto "Comunicare senza barriere: azioni e strumenti per una piena inclusione per le persone sorde e ipoacusiche – edizione 2023/24”, approvata con D. (Monzatoday.it)