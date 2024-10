Notizie.com - Le garanzie aggiuntive più popolari nelle polizze auto: cosa scegliere e perché

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lesono contratti che i proprietari di unveicolo devono obbligatoriamente sottoscrivere; dato il parco macchine circolante nel nostro Paese è facile intuire che si tratta delle forme assicurative più diffuse. Lepiù-Notizie.comQuesto contratto assicurativo è altrimenti noto come assicurazione RCA, acronimo che sta per Responsabilità Civileveicoli e con la sua stipula l’assicurato ottiene una copertura economica per i danni causati a terzi, ovvero a persone, animali e cose. Sono coperti anche i danni subiti da coloro che si trovano all’interno delle vetture interessate dal sinistro, ad esclusione del conducente. Questa tipologia di copertura è quella “standard”, prevista da tutte le