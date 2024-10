L’Aquila celebra la rinascita dell’Accademia dei Fortunati dopo 468 anni di assenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Aquila accoglie un importante ritorno nel panorama culturale abruzzese: l’Accademia dei Fortunati, che risorge dopo 468 anni di inattività. Fondata nel 1566, questa istituzione è la prima accademia registrata della regione, voluta dal vescovo João d’Acunha con finalità teatrali. La nuova fase dell’Accademia, formalmente avviata il 14 ottobre scorso, rappresenta un’importante opportunità per la valorizzazione delle arti performative e per lo sviluppo culturale della città e del territorio abruzzese. La storicità dell’Accademia dei Fortunati L’Accademia dei Fortunati ha una lunga e illustre storia che risale al XVI secolo. Essa è citata come la prima accademia dell’Abruzzo e si dedicava, secondo lo statuto originario, alla produzione e promozione di spettacoli teatrali. Gaeta.it - L’Aquila celebra la rinascita dell’Accademia dei Fortunati dopo 468 anni di assenza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitteraccoglie un importante ritorno nel panorama culturale abruzzese: l’Accademia dei, che risorge468di inattività. Fondata nel 1566, questa istituzione è la prima accademia registrata della regione, voluta dal vescovo João d’Acunha con finalità teatrali. La nuova fase, formalmente avviata il 14 ottobre scorso, rappresenta un’importante opportunità per la valorizzazione delle arti performative e per lo sviluppo culturale della città e del territorio abruzzese. La storicitàdeiL’Accademia deiha una lunga e illustre storia che risale al XVI secolo. Essa è citata come la prima accademia dell’Abruzzo e si dedicava, secondo lo statuto originario, alla produzione e promozione di spettacoli teatrali.

