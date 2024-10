L'alluvione di Licata, anche Confcoperative chiede lo stato di calamità (Di lunedì 21 ottobre 2024) anche Confcooperative Sicilia chiede lo stato di calamità naturale per far fronte all'emergenza legata all'alluvione di Licata che ha provocato danni per milioni di euro al settore agricolo. Esonda il fiume Salso a Licata: salvato un uomo rimasto aggrappato al palo di un ponte, una famiglia Agrigentonotizie.it - L'alluvione di Licata, anche Confcoperative chiede lo stato di calamità Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Confcooperative Sicilialodinaturale per far fronte all'emergenza legata all'diche ha provocato danni per milioni di euro al settore agricolo. Esonda il fiume Salso a: salvato un uomo rimasto aggrappato al palo di un ponte, una famiglia

Licata sott'acqua - anche il sindaco dà una mano a spalare : "Speriamo di liberare il mercato ortofrutticolo" - Speriamo di riuscire a liberare il mercato ortofrutticolo entro le prossime ore. . "Stiamo lavorando in mezzo al fango, il mercato ortofrutticolo di via Giarretta e la vicina stazione ferroviaria sono sott'acqua e pieni di rifiuti. . Ci sono tanti mezzi, tanti volontari e tutti i dipendenti comunali. (Agrigentonotizie.it)

"Etichetta la cassetta” arriva anche ad Agrigento - Canicattì - Licata - Ribera e Sciacca - Arriva anche in provincia di Agrigento l’iniziativa di Poste Italiane “Etichetta la cassetta” che coinvolge 5 comuni nei quali i cittadini con cassetta “anonima” stanno ricevendo dall’azienda una comunicazione che li invita ad apporre le etichette con il proprio nome e cognome sulle cassette... (Agrigentonotizie.it)

