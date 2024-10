Ilnapolista.it - L’AgCom: «Google non collabora contro il Pezzotto, fa scaricare app con cui si commettono reati»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “SP Tech”, la società che ha creato e sviluppato il Piracy Shield ha precisato con una nota che la piattaforma “ha funzionato perfettamente dal punto di vista tecnico, anche nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2024”. Ha funzionato talmente bene che sabato sera per bloccare il “” ha bloccato i servizi diDrive e causato problemi a YouTube. Un flop (certamente non tecnico, ma di utilizzo sì) paradossale. Che però viene a suo modo spiegato e in parte giustificato dal commissario delMassimiliano Capitanio. Ricordiamo che il Piracy Shield è stato regalato dalla Lega Serie A al, ed èche lo fa funzionare. Ecco, secondo Capitanio, “AgCom funziona in maniera rigorosa e normativa. Noi come board deldiamo solo degli indirizzi. È abbastanza plausibile immaginare chi l’abbia fatto, i grandi segnalatori sono tre: la Lega Serie A, Sky o DAZN“.