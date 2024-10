Liberoquotidiano.it - La nuova poesia in musica di Alberto "Caramella" Foa' da' del 'tu' anche a Dio

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di Targhe Tenco, manifestazione che fino a qualche anno fa -sempre all'Ariston di Sanremo- era un po' la rivincita della canzone d'autore sulle pur nobili canzonette del Festival. Ora non è più così,il Premio Tenco si è in qualche maniera venduto alle logiche (illogiche in termini di qualità e perfino di business) dei 'like' e dei 'follower' e quindi, almeno in gran parte, i cantautori veri ne stanno alla larga, magari neppure invitati dagli organizzatori. In realtà , tra l'altro, se escludiamo Alfa e pochissimi altri, è da Tiziano Ferro e Gabbani -che proprio giovanissimi non sono- che la proposta d'autore giovanile latita. Tanto che, probabilmente, alcune delle migliori novità del cantautorato italiano sono stati scritte ed interpretate da un 'giovane' (in quanto ha esordito da poco) di 60 anni," Foà .