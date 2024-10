Lanazione.it - La giovanissima Tequila ha riacceso il sorriso . Ha trovato una famiglia: "Amore a prima vista"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Chi ha avuto la fortuna di averne amato almeno uno nella propria vita, lo sa: quella di cui è capace un cane è una delle forme di affetto più puro e incondizionato che ci possa essere. Esiste poi un modo di amare che forse è ancora più profondo, fatto di esternazioni assai piccole e discrete, ma dense di significato e piene di riconoscenza. La riconoscenza di averli scelti, proprio loro in mezzo a tanti, nonostante quell’aspetto malandato tutt’altro che attraente e gli acciacchi di quasi una vita intera, che rendono così pesante e lenta la loro andatura. La riconoscenza di averli salvati per sempre insomma, perché i cani anziani sembrano saperlo tutti: basta anche un solo giorno, ma carico d’affetto, per giustificare il peso un’esistenza tutta.