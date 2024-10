Amica.it - Jennifer Lawrence mamma bis: in arrivo il secondo figlio con il marito Cooke Maroney

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È inil bebè numero 2 per. L’attrice, premio Oscar nel 2013 per Il lato positivo – Silver Linings Playbook, è in attesa del suogenito con il. La conferma della seconda gravidanza, dopo le foto con pancino “sospetto”, è arrivata tramite Vogue America. GUARDA LE FOTO, le foto più belle dell’attriceè incinta del, 34 anni, e l’esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery, 40, si sono conosciuti e innamorati nel 2018, fidanzati nel gennaio del 2019 e sposati il 19 ottobre dello stesso anno con una cerimonia nel Rhode Island a cui hanno preso parte amici dell’attrice come Emma Stone, Adele, Cameron Diaz e Bradley Cooper.