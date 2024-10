Insultato e minacciato dal padre di un'alunna: il preside denuncia (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' stato Insultato e minacciato dal padre di un'alunna che aveva postato un video su TikTok. E' quanto accaduto in un istituto comprensivo di Pomezia. I fatti risalgono a venerdì scorso e hanno richiesto addirittura l'intervento dei carabinieri.Ad allertare il 112 è stato preside Latinatoday.it - Insultato e minacciato dal padre di un'alunna: il preside denuncia Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E' statodaldi un'che aveva postato un video su TikTok. E' quanto accaduto in un istituto comprensivo di Pomezia. I fatti risalgono a venerdì scorso e hanno richiesto addirittura l'intervento dei carabinieri.Ad allertare il 112 è stato

Yeremy Pino insultato e minacciato dopo l’infortunio di Carvajal : “Solo un infame può dargli la colpa” - Yemery Pino, il giocatore contro cui Dani Carvajal si è gravemente infortunato, è stato oggetto di feroci attacchi sui social da parte di tantissimi tifosi del Real che gli imputano la responsabilità. Continua a leggere . A tal punto che è dovuto intervenire il tecnico del Villarreal a difenderlo pubblicamente: "Vi definite da soli, infami". (Fanpage.it)

Serie A malata - Cutrone insultato e minacciato di morte per un rigore sbagliato - Oltre agli insulti sono arrivate anche minacce di morte, non solo a lui ma addirittura alla figlia neonata, alla quale è stato augurato ogni male. Tuttavia nel calcio moderno c’è da avere paura a sbagliare un calcio di rigore, soprattutto alla luce della pioggia di insulti e addirittura di minacce di morte ricevute da Patrick Cutrone, attaccante del Como, per un calcio di rigore sbagliato. (Dayitalianews.com)