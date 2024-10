Influencer giapponese di 19 anni rapinato della bici da viaggio a Milano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un noto Influencer giapponese di 19 anni, Tatsuya Kushihara, è stato aggredito e derubato a Milano nella notte tra sabato e domenica. Si trovava al ristorante McDonald's di via Farini quando si è accorto che qualcuno gli aveva rubato la bicicletta, il mezzo di trasporto con cui gira per il mondo Milanotoday.it - Influencer giapponese di 19 anni rapinato della bici da viaggio a Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un notodi 19, Tatsuya Kushihara, è stato aggredito e derubato anella notte tra sabato e domenica. Si trovava al ristorante McDonald's di via Farini quando si è accorto che qualcuno gli aveva rubato lacletta, il mezzo di trasporto con cui gira per il mondo

