Superguidatv.it - “Il treno dei bambini”, intervista a Serena Rossi: “Non esiste distinzione tra Sud e Nord, siamo tutti connessi. Finalmente il prossimo anno torno in teatro. Sanremo 2025? Per il momento ho tantissime cose in ballo”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il romanzo bestseller di Viola Ardone, “Ildei” arriva sugli schermi. Il film tv con protagonistee Barbara Ronchi uscirà su Netflix il pmo 4 dicembre. Un film drammatico che racconta la storia del piccolo Amerigo che per sfuggire alla povertà di Napoli nel periodo del secondo Dopoguerra salì su uno di quei treni speciali che il Partito Comunità allestì per alleviare i problemi dei ceti più disagiati. Nei panni di Antonietta, mamma povera, ignorante che “di carezze non ne ha mai avute e non le ha mai date”, la bravissima e bellissimache ieri al Festival del Cinema di Roma ha incantatoper eleganza e semplicità.alla protagonista de’ “Ildei” Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota in esclusiva sul red carpet.