Il mondo dell’arte è in lutto Si è spento Giulio Simonetti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se n’è andato, all’età di 75 anni,, viareggino, mercante d’arte conosciutissimo e molto stimato. Era figlio di Norgee aveva ereditato dal padre la passione per l’arte, il talento dello scopritore, insomma il mestiere. Nell’ambiente era noto per il suo occhio clinico, capace di riconoscere la qualità e il livello delle opere d’arte e darne un’attenta valutazione. In particolare si era occupato di Viani, Moses Levy, Marcucci, Luporini, Ferroni. Conosceva bene anche i collezionisti, per cui a lui si rivolgevano i curatori delle mostre, che avevano bisogno di opere in possesso di privati. Era anche capace di trovare pubblicazioni rare e importanti. Malato da tempo, è stato esposto nei locali della Croce Verde. Lascia il fratello Luca e i figli Alberto, Lorenzo ed Elisa. C.S.