Il furgone che rapisce i cani

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sui social circola in maniera virale un post pericoloso, che viene condiviso da tropi senza pensare alle possibili conseguenze. Il post recita così: QUESTO E’ ILCHE RUBA I.AVVISTATO NEL VERONESE .A T T E N Z I O N E I N. T U T T A. I T A L I A Il post circola almeno dall’11 ottobre, su svariate pagine social, alcune aperte a tutti altre chiuse ai soli partecipanti, ed è accompagnato dalla foto che vedete in testa all’articolo, in cui si vede unOpel con targa in chiaro. Noi abbiamo fatto alcune ricerche sulla zona e non ci risultano a oggi segnalazioni di furti difatti in maniera seriale che siano stati segnalati alle autorità. Quindi c’è qualcosa di sbagliato nel far circolare una foto come questa, che identifica uno specifico, che avrà dei proprietari.