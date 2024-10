Gamberorosso.it - I 6 nuovi ristoranti Tre Forchette del Gambero Rosso: ecco quali sono

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ricerca di linguaggie pensiero laterale accomunano le nuove Tredella Guidad'Italia 2025. Ma più delle caratteristiche comuni, a colpire è l'unicità di ciascuna cucina e dei rispettivi artefici. Ve li presentiamo. SeiTre, per la prima volta Dina Until then if not before. Fino ad allora se non prima. È il mantra quasi romantico di Alberto Gipponi, uno degli inclassificabili della cucina italiana. La sua visione è di quella freschezza che è frutto di un continuo stupore, di una ricerca di linguaggitipici del “dummie” quale in fondo resta, arrivando da altri mondi (principalmente dalla sociologia). Suo scopo sorprendere dapprima se stesso, e il resto va da sé.